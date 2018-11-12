9 ortaokulda Nutuk dağıtıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ortaokullara Nutuk dağıttı.

9 ortaokulda 3 bin 100 öğrenciye Söylev'den Seçkiler kitabını dağıtılırken, Başkan Işık da Biga Ortaokulu'nda bir sınıfta kendisi dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Işık, "Ülkemizin kuruluşunun ve kurtuluşunun Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden anlatıldığı çok önemli bir eser Nutuk. Biz burada Nutuk'tan seçmelerin yer aldığı bu kitabı dağıtıyoruz. Bu seçkileri okuduktan sonra Nutuk'un tamamını da okumanız gerektiğini unutmayın" dedi.

Öte yandan Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı nedeniyle Biga Belediye Meydanı'nda Biga Belediyesi'nce gödek dağıtımı yapıldı