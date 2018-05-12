Açıköğretim öğrencilerine ‘Başarı Belgesi Takdim Töreni’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda törene Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğretim Üyeleri ve yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören halk müziği dinletisi ile devam etti. Daha sonra tanıtım filmlerinin göserimi sunuldu. Törende konuşan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, "Eğitim tüm dünyada önemli bir değer. Eğer ülkenin gelişmesi, büyümesi ve yüksek yerlere gelmesi isteniyorsa, paha biçilmez bir fark oluşturan şey onun eğitimli kişi sayısında artış olmasıdır. Şuanda batıdan hep batıdan büyüklük olarak gösterilen ölçütlerden birisi bilgili olan insan sayısının eğitimli insan sayısının ne kadar olduğuyla ilgili soruşturma ve değerlendirmedir. Bu açıdan bakıldığı zaman tüm Türkiye’deki herkesin bir üniversite değil belki ikinci üniversite belki yüksek lisans yapması tüm herkes için farklılık oluşturacaktır" dedi.

Tören başarılı öğrencilere sertifikalarını vermesi ile son buldu.