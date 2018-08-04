Adaspor sezonu açtı

Teknik Direktör Sedat Tirfilli, Antrenör Metin Yavaş, Kaleci Antrenörü Saffet Çetin nezdinde başlayan sezon açılışına Kulüp Başkanı Muharrem Korkmaz, yönetim kurulu ve futbolcular katıldı.

Yeni sezon öncesinde tüm futbolcularına başarılar dileyen Kulüp başkanı Muharrem Korkmaz, “Yeni kadromuz ve güçlü teknik ekibimizle şampiyon olarak çıktığımız Bölgesel Amatör Lig’de çok güzel işler başaracağınıza inanıyorum. İç transferde yeniden anlaştığımız 13 oyuncumuz ve dış transfer kapsamında anlaştığım 13 oyuncumuz var. 3 kişiden oluşan teknik ekibimizle ve biz yönetim kurulu olarak bu sezon çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmemizi diliyorum. İnşallah sezon sonunda sevinen taraf biz oluruz" dedi.

Teknik Direktör Sedat Tirfilli ise, "Yeni sezon öncesi tam kadro olarak burada sezon açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Allah sakatlıksız bir sezon geçirmemizi nasip etsin. Şimdi burada bayrama kadar güzel bir çalışma programı eşliğinde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bayram sonunda kamp çalışmalarımız olacak. Burada oynadığımız hazırlık maçları sonunda yeni sezona İnşallah tam anlamıyla hazırlamış oluruz. Takımımıza yeni katılan 13 oyuncumuza yeniden hoşgeldin diyor ve sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Adaspor’un kadrosunda iç transfer kapsamında yeniden anlaşılan oyuncuları Mustafa Demir, Muhammet Demir, Ozan Eser, Fatih Şencan, Gökhan Meriç, Aykut Demirtaş, Muhammet Nadir Gül, Muhammet Efe, Furkan Kalafatçı, Gökhan Dilber, Berkay Çakır, Mert Aydoğan, Mert Güçlü isimlerinden oluşuyor.

Dış transfer kapsamında ise Adaspor kadrosuna 13 yeni oyuncu kattı. Yunusemre Belediyespor’dan Ömer Kaplan, Şerif Ali Eğilmez, Suat Avcı, Alaşehirspor’dan Muhammet Zahit Öztaş, Geliboluspor’dan Rıdvan Poyraz, Uzunköprüspor’dan Serhat Gökmen, Alaşehirspor’dan Cüneyt Uran, Somaspor’dan Engin Taşdemir, Beylikdüzüspor’dan Semih Baştan Bigaspor’dan Berke Erol, Karabiga Belediyespor’dan Enes Cengiz ve Oğuzhan Erken, Konya Sarayönüspor’dan Yunus Keleş Adaspor’a imza atan isimler oldu.