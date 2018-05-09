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09 Mayıs 2018 11:06

AFAD öğrenme şenliklerinde

Çanakkale’nin Ayvacık ve Küçükkuyu ilçelerinde, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin 3 ve 8 Mayıs tarihlerinde düzenlediği öğrenme şenliklerinde AFAD İl Müdürlüğünce tanıtım standı açıldı.

AFAD öğrenme şenliklerinde

09 Mayıs 2018 11:06


Açılan tanıtım standında öğrencilerin ve halkın meydana gelmesi muhtemel deprem ve diğer tüm afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla AFAD tarafından broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğünce, Çanakkale’de görev yapan 123 Özel Güvenlik Görevlisine 7 Mayıs Pazartesi günü Temel Afet Bilinci eğitimi verildi. Afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde AFAD eğitmenlerince olası afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiği vurgulandı.




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