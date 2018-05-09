AFAD öğrenme şenliklerinde

Açılan tanıtım standında öğrencilerin ve halkın meydana gelmesi muhtemel deprem ve diğer tüm afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla AFAD tarafından broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğünce, Çanakkale’de görev yapan 123 Özel Güvenlik Görevlisine 7 Mayıs Pazartesi günü Temel Afet Bilinci eğitimi verildi. Afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde AFAD eğitmenlerince olası afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiği vurgulandı.