AFAD ve Jandarma ekipleri kayıp çobanı sağ olarak buldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 35 yaşındaki M.Ç. isimli çoban, Jandarma ve Çanakkale AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 35 yaşındaki M.Ç. isimli çoban, Jandarma ve Çanakkale AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde 5 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde sağ olarak bulundu.

Jandarma ekiplerinin AFAD arama ve kurtarma ekibi ile birlikte başlattığı arama çalışmaları sonucu M.Ç.'ye Kuşçayır köyü yakınlarında canlı olarak ulaşıldı.

Sağlık durumu iyi olan çobanın ailesi evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak arama çalışmalarını yürüten AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.