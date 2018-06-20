Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 11:10

AFAD’tan öğretmenlere afete hazırlık eğitimi

Çanakkale’de, okulların tatile girmesi ile birlikte Çanakkale AFAD tarafından Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında il genelinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik olarak verilmeye başlanan Afete Hazırlık Eğitimleri tamamlandı.

AFAD’tan öğretmenlere afete hazırlık eğitimi

20 Haziran 2018 11:10


Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan eğitimlerde katılımcılara, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bu riskleri azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantasını hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak anlatıldı.


Milli Eğitim Bakanlığının her eğitim öğretim yılı sonunda düzenlediği mesleki çalışma programı çerçevesinde AFAD tarafından verilen eğitimlere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç