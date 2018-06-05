AFAD’tan orman yangınlarına karşı uyarı

Uyarılarda, mangal, sigara veya rasgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığı belirtilerek, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları istendi.

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, dikkatsizlik, ihmal ve bazı sorumsuz davranışların hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebileceğine dikkat çekti.

Yangınların her şeyden önce oksijen kaynaklarını ve bitki örtüsünü yok ettiğini belirten Yılmaz,“Orman yangınları, oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün ve kaçma imkânı olmayan canlıların yok olmalarına neden olmaktadır. Yangınlar, ekosistemi yok ettiği gibi ormanların yok olması veya zarar görmesi ile birlikte erozyon, toprak kayması gibi doğal afetlerin oluşmasına da zemin hazırlıyor. Bu tür doğal afetlerle karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alarak risklerimizi azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle yangınların oluşmasına neden olacak her türlü davranıştan kaçınmamız, bu konudaki hassasiyetimizi ve duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor” dedi.

Orman yangını ile karşılaşıldığında hızlı ve anında müdahale edilebilmesi için vatandaşlar tarafından mutlaka 177 Orman Yangın İhbar, 122 Alo AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi telefonlarına ihbar verilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Çanakkale’de Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında 489.740 hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu, yüzölçümü 995.500 hektar olan ilimizin %49’unun ormanlık alanla kaplı olduğu anlamına geliyor. Ormanlık alanlarımız zirai alanlarla iç içe ve köylerimizle neredeyse bitişik durumda. Bu nedenle orman veya tarım alanlarında çıkacak yangınlar köylerimizi de tehdit ediyor. Yangına müdahale noktasında ekip, ekipman ve personel gücünüz ne kadar fazla olursa olsun yangının şakası olmaz. Yangınların çıkma sebeplerini araştırdığımızda %90-%95’inin insan faktöründen kaynaklandığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yangınlara müdahalede en büyük risk faktörünün rüzgarlı havalar olduğunu ve Çanakkale’de yılın büyük bir kısmının rüzgarlı geçmesi sebebiyle bölge olarak yüksek risk altında olduğumuzu söyleyen Yılmaz, “Rüzgarlı havalarda yangın çok farklı noktalara sıçradığı için birçok farklı noktaya aynı anda müdahale edilmesi durumunda kalınabiliyor. Çanakkale’de yılın büyük bir kısmının rüzgârlı geçmesi risklerimizi kat be kat arttırıyor ve yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor. Bizler AFAD olarak her zaman diyoruz ki; Devlet ve millet el ele vermezse hiçbir şeyin başarılması söz konusu olamaz. Gelin hep birlikte ormanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkalım, onları birlikte koruyalım. Ormanlarımız kül olmasın ve geleceğimiz yok olmasın diye hayatlarını riske ederek, dumanın ve ateşin içinde yangına müdahale eden başta orman yangınları müdahale ekiplerimiz ve personelleri olmak üzere, itfaiye teşkilatımıza, müdahale esnasında tüm kaynaklarını bizlere seferber eden kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına, traktörüyle, kepçesiyle, diğer tüm mevcut olanaklarıyla yangın alanına koşan vatandaşlarımıza, köylülerimize ve AFAD gönüllülerimize duyarlılıklarından ve desteklerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.