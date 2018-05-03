AFAD’tan Tünel Çalışanlarına Destek

Ayrıca, tünel ve yol yapım inşaatı şantiyelerinde çalışanlara verilen teorik eğitimlerin ardından yangın ve olası göçüklerde tünellerden yaralı tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi. Bilindiği üzere, tek şeritli ve çok virajlı bir yola sahip olan Küçükkuyu Nusratlı rampalarında, sürücülerin yıllardır yaşadığı kazalar ve diğer riskler yapımı devam eden tünellerin tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.

Biri 1.7 kilometre, diğeri 1.9 kilometre uzunluğunda olan ve yapım çalışmaları süren 2 adet tünel tamamlandığında, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafe kısalacak ve can kayıplı kaza riskleri ortadan kalkarak ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelmiş olacak.