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24 Şubat 2018 17:20

Afrin’deki Mehmetçikler için Şehitler Abidesi’nde dua

Çanakkale İl Müftülüğü tarafından ‘Zeytin Dalı Harekatın’da görev yapan Mehmetçik için Tarihi Gelibolu Yarımadas’ındaki Şehitler Abidesi’nde Kur’an-ı Kerim ve Fetih suresi okunarak dua edildi.

Afrin’deki Mehmetçikler için Şehitler Abidesi’nde dua

24 Şubat 2018 17:20


İl Müftülüğü tarafından Şehitler Abidesi’nde Mehmetçiğe destek olmak için Kur’an-ı Kerim okundu. Şehitler Abidesi’ndeki programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Alparslan Baysal, İl Emniyet Müdürü Celal, Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce ile il genelinde görev yapan bine yakın din görevlisi katıldı. Programda din görevlilerince ‘Zeytin Dalı Harekatın’da görev yapan Mehmetçik için Kur’an-ı Kerim ve Fetih suresi okunarak dua edildi.


Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, il genelindeki tüm din görevlilerinin bu programa katıldığını söyledi. Müftü Arif Gökce, “Şehitler Abidesi’nde bine yakın din görevlimizle bir araya geldik. Fetih suresi, Yasin okundu. İndirilen hatmi şeriflerle birlikte bütün bu manevi feyiz, bereket ve destek ile Afrin’de görev yapan askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz” dedi.




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