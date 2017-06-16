Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden evde sağlık hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde evde sağlık hizmeti, ağız ve diş sağlığı merkezine gelemeyen ihtiyaç sahiplerine, evde muayene, diş çekimi, dolgu, protez, tamir, diş ilavesi, besleme işlemleri yapılarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Bu uygulamaların Ağız ve Diş Sağlığının gelişmesinde son derece önemli olduğunu dile getiren Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr Kerim Yeşildağ, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi kurulduğu günden itibaren yapılan toplam ziyaret sayımız 1032 , başvuran hasta sayımız 307, toplam ulaşılan hasta sayımız 298 ‘dir. Bu hastalarımızdan 766 diş hekimi muayenesi, 155 diş çekimi, 134 tam protez, 51 bölümlü protez, 4 veneer kron, 1 kole dolgusu, 17 tamir , 33 besleme, 5 kron simantasyonu , 1 kroşe ilavesi, 2 alveol düzeltilmesi ve 115 oklüzal aşındırma yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde de toplam 70 hasta müracaat etmiş olup ,236 hasta ziyareti yapılmıştır. Evde sağlık hizmetlerimiz Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda 1,5 günden 5 güne çıkartıldığını söyleyen Yeşildağ bu çerçevede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize müracaat eden hastalarımızın diş problemiyle ilgili sorunlarının daha hızlı çözümlendiğini dile getirmiştir. Bu kapsamda Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde daha da geliştirilerek yürütülmekte ve hizmete ihtiyacı olan hastalarımıza en kısa sürede ulaşarak tedavileri gerçekleştirilmektedir. Son olarak Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın 0 286 216 00 00 ( 1108 (dahili )numarası aranarak kolayca ulaşabilir" diye konuştu.