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09 Ocak 2017 14:08

Ahmet Yazar Dardanelspor’da

Ahmet Yazar Dardanelspor’da

09 Ocak 2017 14:08

Çanakkale Dardanelspor, ara transferde Ankaragücü’nden kanat oyuncusu Ahmet Yazar ile mukavele imzaladı.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor ara transferde imzaları attırmaya başladı. Kırmızı-beyazlı takım, Ankaragücü’nden kanat oyuncusu Ahmet Yazar ile 2.5 yıllık mukavele imzaladı. 1995 doğumlu olan Ahmet Yazar, Çanakkale Dardanelspor alt yapısından yetişmiş, sezon başında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. Genç futbolcu, bu sezonun ilk yarısında Ankaragücü forması ile 7 karşılaşmaya çıkarken, TFF 3. Lig’de ise 50 karşılaşması bulunuyor.



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