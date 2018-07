AK Çanakkale İl Gençlik Kolları’nın Futsal Turnuvası sona erdi

18 Takımın katıldığı ve yaklaşık bir ay kadar süren turnuvanın final karşılaşmasında Beyaz Mangolar ve FC Diyanet takımları karşılaştı. Maçın normal süresi 3-3 berabere bitince penaltı atışları sonrasında ‘Beyaz Mangolar’ 6- 4 sahadan galip ayrılarak, şampiyon oldu. En centilmen takım ise Çanakkale 1915 Görme Engelliler takımı seçildi.

Final karşılaşmasını AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Gençlik kolları Başkanı Burak Balık, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, ödül törenin ardından yaptığı konuşmada, “ Ne yazık ki dün insanlıktan nasibini almayan caniler tarafından işlenmiş bir cinayete şahit olduk. Küçücük bir çocuğa kastetmek hangi vicdana, hangi ahlaka, hangi insanlığa sığar? Onca medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklarda böyle bir kalleşlik nasıl mümkün olur? Eylül çocuğumuzun katledilmesiyle insanlık değerleri katliama uğradı. Vicdanlar, ahlakımız, değerlerimiz katliama uğradı. Eylül’ün cinayetinde sorumlu olanların en ağır şekilde yargılanması için bu olayın takipçisi olacağız. Bu insanlık dışı cinayetin karşılıksız kalmaması bizim boynumuzun borcudur. Spor, sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin en önemli aracıdır. Spor yoluyla nesiller kötü alışkanlıklardan sakınırlar. Sağlıklı bir beden ve çevre edinirler. Bu doğrultuda son 16 yılda yaşam kalitesini artıracak tarzda hizmetler ürettik. Sporu geniş kitlelere ulaştırmak için çaba sarf ettik. Bu amaçla da sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkanları oluşturmayı hedefledik. Gençlik Kollarımız sadece siyasetle değil, kültür, sanat ve sporla da ilgilenerek farklarını ortaya koyuyor. Gittiğimiz her yerde gençlerimize ‘hayat sadece siyasetle geçmez’ diyoruz. Evet, siyasetle uğraşmak, millete hizmet için çaba sarf etmek değerlidir. Ancak kültürle, sanatla, sporla, edebiyatla hayatınızı zenginleştirdiğiniz ölçüde bakış açınız genişler, yeni ufuklar kazanırsınız. Bundan dolayı Gençlik Kollarımızın bu tür etkinlikler organize etmesi değerli ve desteklenmesi gereken bir çabadır. 30 gün boyunca mücadele eden 18 takımımızı tebrik ediyorum. Bugün şampiyonluk maçı yapacak olan Beyaz Mangolar ve FC Diyanet takımlarımıza başarılar diliyorum. En centilmen takım seçilen Çanakkale 1915 Görme Engelliler takımımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Diğer takımlar kızmasın ama en büyük şampiyonluk centilmenliktir. Geçmiş dönemde gençler hep arkaya itildi, öne çıkmaları engellendi. Bir hareketin, bir grubun uzun süre hayatta kalması gençlikle kurduğu bağa bağlıdır. Sizler gençlerle ilişki kurduğunuz ölçüde geleceğe yol yürüyebilirsiniz. Diğer siyasi partilerde gençler ne yazık ki sadece tribün malzemesi olarak kullanılıyorlar. Gençler sadece angarya işlerde kullanılıyor. Ama bizde mahalle teşkilatından ana kademeye kadar her yerde gençler var. Vekil listelerimizin yaş ortalamasının 44 olmasının da, vekil adaylarımızın %10’unun 18-25 yaş aralığında olmasının da nedeni budur. Bizler gençsiz değil, gençlerle beraber bugünü yönetip geleceğe yürümek istiyoruz. Spor yatırımlarına 2002’de sadece 63 milyon TL kaynak ayrılıyorken, bugün bu kaynakları 16 katına çıkararak 1 milyar TL seviyesine getirdik. Bu kaynaklarla 1951 spor tesisi açıldı. 60 şehirde 92 adet olimpik ve yarı olimpik standartlarda yüzme havuzunun yapımını tamamladık. 28 adet yüzme havuzunun da yapımı devam ediyor. Amatör spor dallarına her yıl 50 milyon TL yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2002 yılında tüm Türkiye’deki lisanslı sporcu sayısı 278 bindi. Bugün ise, bu rakam tam 30 katına ulaşarak 8 milyon 400 bin seviyesine gelmiş durumda. Uluslararası spor müsabakalarında Türkiye, fark attı. Olimpiyatlara bilimsel veriler ışığında sporcu yetiştirmek için 20 şehirde 18 ayrı branşta Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Projesini uygulamaya başladık. Son 15 yılda uluslararası organizasyonlarda toplamda 47 bine yakın altın, bronz ve gümüş madalya kazandık. Sadece geçtiğimiz yıl altın, bronz ve gümüş madalyalardan toplamda 4 bin 614 madalya kazandık. Çanakkale’de de sporun gelişmesi için projeler yaptık, kulüplerimize yardım ettik. 2002 yılında Çanakkale’de spor kulübü sayısı 88’di. Verdiğimiz destek ve yardımlarla bu sayı bugün 131’e çıktı. Son 16 yılda Çanakkale spor alanında ciddi bir fark oluşturdu. 2002-2018 arasında 147 milyon TL yatırımla tam 45 spor tesisi kazandırıldı. Dardanos Güzelyalı Gençlik Merkezi ile Türkiye’nin en büyük gençlik kampını kuruyoruz. Bu kamp sadece Çanakkale gençliği için değil, Türkiye’nin 81 ilindeki gençler için bir merkez olacak. Çanakkale yeni dönemde gençlik organizasyonlarının başkenti olacak. Yeni dönemde katma değeri yüksek nitelikli organizasyonlar ile mevcut altyapılarımızın etkin kullanımını sağlayacağız. Sporun sadece fiziki değil, sosyo-kültürel faydalarının yaygınlaştırılmasını teminen insan kaynağına ve altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası etkinliklerde daha başarılı sonuçlara imza atma hedefiyle spor altyapısı ve spor yapma kültürümüzü geliştirmeye devam edeceğiz. Geleneksel ve yeni spor mesleklerini tanımlayarak, sertifikalandırma ve bu alanlarda nitelikli eğitim imkânlarını artırma konusunda gerekli programlar oluşturacağız” dedi.