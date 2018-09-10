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AK kadınlardan spor etkinliği

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, partili kadınlarla birlikte spor aktivitesi başlattı.


AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, güne zinde ve mutlu bir şekilde başlamak için partili kadınlarla spor etkinliğinde bir araya geldi. Hafta sonu sabah erken saatlerde bir araya gelen Başkan Üstün ve partili kadınlar kordon boyunda ilk olarak yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Üstün ve beraberindekiler Morabbin Parkı'nda çeşitli egzersiz hareketleri yaptı.


Başkan Üstün, İl Kadın Kolları Teşkilatının Çanakkale'de her an her yer de ve birçok alanda etkin olacağı mesajını verdi.


Spor esnasında Başkan Üstün ve beraberindekiler balıkçılara ‘rastgele' diyerek, kent esnafında da ‘hayırlı işler' diledi.

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