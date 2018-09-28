AK Parti Biga Kadın Kollarından aşure ikramı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga Kadın Kolları, Muharrem ayı dolayısıyla Kapalı Pazar Yerin'de vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Gerçekleşen aşure dağıtımına vatandaşlar ve partililer yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, " Aşure bolluk ve bereketin simgesidir. Aşure ayında bir kazan içinde bir araya gelen farklı tatlar nasıl bir aşurenin kendine has tadıyla, uyum içinde bize güzel bir tat veriyorsa, millet olarak farklılıklarımız da bizim kültürel zenginliğimizdir. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. Aşure kültürü, paylaşmayı, birlik ve beraberliği öne çıkaran, sonraki kuşaklara kültürümüzü aktarmamızı sağlayan önemli bir gelenektir. Paylaşarak, neler yapılabileceğinin de en açık göstergesidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure geleneğimizi sürdürdük. Muharrem ayı milletimize ve tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah, birlik, beraberlik, iyilik ve güzellikten bizleri ayırmasın. Emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.