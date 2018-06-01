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01 Haziran 2018 13:47

AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı üyeleri, bir banka önüne gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a maddi destekte bulundu.

AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

01 Haziran 2018 13:47


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, teşkilat mensupları ve vatandaşın yoğun katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yapıldı.


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına bağışta bulunmak için sabahın erken saatlerinde bir bankanın merkez şubesi önünde toplandı.


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av.Gültekin Yıldız, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak üzere Çanakkale Merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde AK Parti teşkilatları olarak bağışta bulunduk. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi Çanakkale’miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun” dedi




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