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21 Mayıs 2018 19:23

AK Parti Çanakkale milletvekili adayları belli oldu

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti Çanakkale milletvekili aday listesi açıklandı.

AK Parti Çanakkale milletvekili adayları belli oldu

21 Mayıs 2018 19:23


Listede 1’inci sırada AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan yer aldı. 2’inci sırada AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, 3’ncü sırada Furkan Sezer ve 4’üncü sırada ise Fırat Akgün yer aldı.


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, parti binasında yaptığı açıklamada, "Bugün 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak genel merkezimizce belirlenen adayları sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Adaylarımızın her biri bir birinden kıymetli. İnşallah adaylarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte Çanakkale’de tarih yazacağız. Teşkilatımız kenetlendi, seçime hazır. Hedefimiz ANAP gibi, Doğru Yol gibi yeniden Çanakkale’de 4’te 4 yapmak. Cumhur İttifakı olarak Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz. 24 Haziran seçimi ile hem Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağız hem de güçlü ve yürütme ile uyumlu çalışan bir Meclis ile daha güçlü bir Türkiye olacağız. Böylece Çanakkale şahlanacak, Türkiye şahlanacak" dedi.




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