AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: “Bu sene eğitime ayrılan bütçe 135 milyarı buldu”

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle Plevne İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende konuşan Milletvekili Bülent Turan, “Yollar, köprüler, hanlar, hamamlar hepsi yapılır. Ama en önemli yatırım eğitime olan yatırımdır. Türkiye'miz her sahada büyümeye devam edecek. Konjektür olarak zaman zaman inmeler çıkmalar olacaktır. Dövizden kaynaklı sıkıntı va. Ama ekonominin tek meselesi asla döviz değildir. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim hepsiyle beraber baktığımızda ortaya çıkan tablo ekonominin verilerini ortaya koyar, değerlendirilir. O yüzden zaman zaman ivme artsa da inse de bir gerçek var ki yıl 2002 bu ülkenin eğitim bütçesi 15 milyar civarında. Bu sene 135 milyarı buldu. Bu yatırımları onurla gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi projeler, yatırımlar hayata geçecek" dedi.

"Lapseki'miz asla eski Lapseki değil" diyen Turan, "Lapseki'mizin kayıtlı 9 bin aracı var. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye beraber büyüyor. İşçisi, çiftçisi, memuru, öğretmeni hep beraber büyüyeceğiz. Büyümeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin toprakları kıymetli topraklar. Şehitlerimizin emanet ettiği topraklar. Atatürk gençlerine güvendi. Bizler de ufak tefek sorunları bir kenara bırakarak, ülkenin büyümesi için hep beraber özellikle bu 5 yıl gayret edeceğiz. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Makamlar gelir geçer. Anne ve babamız burada. Görevler biter. Mezarımız burada olacak. O yüzden Lapseki'ye çok büyük yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Biz demokrasinin büyümesini, yatırımların büyümesini istiyoruz. Küçük ülke olursak, gündemimiz küçük olacak” dedi.