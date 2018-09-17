AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: “Kaptan sağlam, bu da geçecek”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bir zamanlar dünyada ekonomik kriz olduğunda ‘teğet geçecek' dedik. Dalga geçtiler. Bugün dünyada kriz yok. Türkiye'ye bir dayatma var. İddia ediyorum, kaptan sağlam, bu da geçecek. Yatırımcı, yatırımlara ara vermesin. Bankacı lütfen esnafın yanında olsun. Biz zaten esnafımızın yanındayız. Üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale de büyüyor, Türkiye de büyüyor" dedi.

Çanakkale'de 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 23'üncü Ahilik Haftası için Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan tarafından açılış konuşması yapıldı.

“Döviz tabii ki bir ekonomik problemdir” diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Ancak ekonomik büyümenin tek göstergesi döviz karşısında Türk parasının değeri değildir. İhracat, üretim, istihdam, yatırım hepsi beraber bir kıymeti ifade eder. Dünyanın hangi akıllı adamı Twitter'dan bir başka ülkenin ekonomisine müdahale eder. Eğer başka hesap olmasa, başka iddia olmasa, böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye devleti yeni hangi bir yanlış yaptı da, döviz arttı. Bana söyleyebilir misiniz. Efendim ihracat azaldı mı. Azalmadı. Cari açık çokmuş. Dün de çoktu. Üstelik bugün azalmaya başladı. Yeni bir şey yok. Yeni bir problem yok. Ama farklı hesaplarla Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar bilsin ki, Çanakkale meydanından sesleniyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız bu milletindir.' Hiç kimsenin bize Twitter'dan, farklı hesaplarla ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur. Bunlar geçecek. Bir zamanlar dünyada ekonomik kriz olduğunda ‘teğet geçecek' dedik. Dalga geçtiler. Bugün dünyada kriz yok. Türkiye'ye bir dayatma var. İddia ediyorum, kaptan sağlam, bu da geçecek. Yatırımcı, yatırımlara ara vermesin. Bankacı lütfen esnafın yanında olsun. Biz zaten esnafımızın yanındayız. Üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale de büyüyor, Türkiye de büyüyor" şeklinde konuştu.