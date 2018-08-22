AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan hemşehrileriyle bayramlaştı

Programa katılanlar arasında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kurban bayramının bir kavurma bayramı olmadığına dikkat çeken Turan, Allah ile kul arasındaki ilahi bir bağ olduğunu niteledi. Faizlerin %17’lere yükselmesiyle ortaya çıkan eleştirilere de cevap veren Turan, "Faizler %17’lere kadar çıkınca eleştirilere maruz kaldık. Biz %86 faiz ile devraldık. Kriz bahanesiyle döviz ne oldu da arttı. Şu yanlış adımı attınız da faiz yükseldi desinler. İhracatımız da yükselirken döviz birden artıyor. Bizim ekonomimiz çok şükür sürekli yükseliyor. İç borçlanmayla suçlayanlar baksınlar bugün Fransa’da 6 trilyon dolar borç var. Ekonomimizde çok şükür bir problem yok. Eskiden olduğu gibi vur Tayyip Erdoğan’ın ensesine istediğini yaptır anlayışı var. Türkiye artık güçlü bir ülke. ABD’nin ekonomik yaptırımından AB’de rahatsız oldu. Bugün Türkiye’ye ekonomik darbe yapan yarın bize yapar diye düşünüyorlar. Biz bu baskılardan korkmuyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız dövizin değil" diyerek tepkisini gösterdi.

Turan, bölgede yapılan yatırımları sayarak, istikrarın süreceğini müjdeledi.