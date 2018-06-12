AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada’da

Gökçeadalılarla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 1.769.366.00 TL’lik Gökçeada sentetik futbol sahası ve spor kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

Gökçeada’ da bulunan amatör spor kulüplerinin ve okul takımlarının daha sağlıklı koşullarda antrenman yapabilmeleri ve müsabaka oynayabilmeleri için yapılan futbol sahasının ışıklandırması ile tesisin akşam saatlerinde de kullanılması sağlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale’nin başlı başına bir marka kent olduğunu belirtti.

Çanakkale’nin her köşesinin kıymetli olduğunu ancak adaların ve Gökçeada’nın daha kıymetli olduğunu ifade eden Turan, “Adamızda olmaktan zaman geçirmekten onur duyuyoruz. Ankara ne kadar yoğun olsa da Çanakkale’nin 12 ilçesi 650 köyü gibi yoğun bir trafiği olsa da her imkanda adaya gelmeye çalıştığımızı Ankara’nın değil Çanakkale’nin vekili olduğumuzu vurguladık. Elimiz çok kuvvetli. Diyoruz ki Gökçeadalılara biz buradayız bizi tanıyorsunuz. Ülkemizin büyümesine ekonomimizin, sağlığımızın, gençliğimizin büyümesine katkı sağlamak için omuz verin yolumuza devam edelim istiyoruz. Bugün çok kıymetli bir açılış için bir aradayız. Bakınız gençlerimize yarınlar değil bugünler olarak bakıyoruz. Bizim aday listemizden 26 yaşında arkadaşımız var genç zımba gibi delikanlımız var. Biz gençlerimizle yarınlarda değil bugünlerde beraber olmak istiyoruz. Yol yürüyoruz. Avrupa da yaşlanma gündem olurken Türkiye de gençlik artan bir dinamizmde önümüze geliyor bizim. Çok kıymetli bir değer Bayramiç’te Mehmet Akif Ersoy’un kazanılmış olan müzesi neyse Gökçeada için bu tesis ayrı bir tesis. Bizim burada futbol ekinimiz vardı, gençlerimiz vardı. Oynamaya gidebiliyorsunuz ana karaya toz toprak içerisinde gelemiyordu ya da daha az geliyordu. Ama şimdi standartlara uygun futbol sahası olunca artık buraya takımlarda gelecek, gelen takım 50 kişiyle gelecek otel lazım lokanta lazım bakkal lazım futbolun yan ürünleri lazım dolayısıyla futbol oynamak için değil buranın kentine esnafına katkı sağlayacak. Güzel bir çalışma. Emeği geçenleri tebrik etmek istiyorum. Güzel bir çalışma oldu. Gökçeada’ya mutlaka bu güzel tesise ilave izleyici tribünleri lazım onu da yapacağız inşallah. Gökçeadasporumuz bu sene biliyorsunuz lig atladı. Amatör süper lige atlamış oldu çok kıymetli değer bu istiyoruz ki bu dönem daha çok çalışılsın daha çok omuz verelim ve Gökçeada’mız Çanakkale futbolunda kendini gösteren bir takım haline gelsin” dedi.