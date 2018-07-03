Bülent Turan, “Şimdi önümüzde 5 yıl, zaman zaman seçim demeye şimdiden başladılar. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak genel de zamanında yapılacak. Biz Mart’a kadar yerel de yetkimiz var. Son güne kadar kullanacağız. Yerel seçimler 5 yıl da seçildik. Son güne kullanacağız” dedi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde hizmete giren Yenice Devlet Hastanesi Kalkım hizmet birimi açılışında konuşan Turan, ’’Kalkım’ın ihtiyacı olan bu güzel mekanın açılışı için buraya geldik. O kadar işimiz var ki bizler bu iş yoğunluğu içinde resmi açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz bazen. Bugün bu bölgenin ihtiyacı olan, fiilen çalışmakta olan, bir sağlık ünitemizin resmi açılışını yapıyoruz. Yenice Devlet Hastanesini 1 ay içerisinde bitiriyoruz. Çanakkale’mize dün gece 12 itibariyle yeni doktor atamaları yapıldı. Buna göre, endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, göz, yoğun bakım, iç hastalıkları, kadın hastalıkları olmak üzere bu alanlarda yeni doktorlarımız göreve bugün başlıyorlar. Bu çok kıymetli bir iş daha iyisi olacak. İstanbul’un Ankara’nın neyi varsa Çanakkale’mizin de olacak. Hiç kimse bize bu konuda biz batının Hakkari’siyiz demeyecek, ne varsa o olacak’’ dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’ye yan bakanlara Türkiye’nin geleceğine kast edenlere Türkiye’nin çevresindeki problemlere rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor. Dünyada Hindistan, Çin ve Türkiye büyüyor en fazla. Bunlar kıymetli işler içine kapanan üretmeyen ihracatını arttıramayan bir ülke olsaydık olduğumuz yerde sayardık ama emeklimiz, taşeronumuz, köylümüz, memurumuz her an sosyal kesimimiz büyümeden payını aldı. Hep beraber büyümeye devam edeceğiz. ’Şimdi önümüzde 5 yıl, zaman zaman seçim seçim demeye şimdiden başladılar. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak genel de zamanında yapılacak. Biz Mart’a kadar yerel de yetkimiz var. Son güne kadar kullanacağız. Yerel seçimler 5 yıl da seçildik. Son güne kullanacağız. Artık bu milletin seçim değil tabiri caiz ise bu ülkenin büyütmeye, büyümeye ihtiyacı var diye bizden beklentileri var. Seçimler geride kaldı işimize bakacağız. Ufkumuz açık, vizyonumuz açık, hep beraber herkes kendi işine yapıp, görevimizi yerine getirmeye çalışacağız.

Turan, “150 metrekare alan içerisinde muayenesi olan, acil müdahalesi olan, müşade imkanı olan bir hekimimizin, bir hemşiremizin, bir hizmetlimizin görev yapacağı ama daha güzeli, 15-20 gün içerisinde röntgen çekimine başlayacağız. Bu güzel mekanda 2 ay içerisinde diş kliniği ünitemiz hizmete başlayacak’’ diye konuştu.