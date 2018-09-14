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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan gaziye ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Gazi Uzman Çavuş Anıl Yavuz’u ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Gazi Uzman Çavuş Anıl Yavuz'u ziyaret etti.


Hakkari Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığında görevli iken Kuzey Irak'taki operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Anıl Yavuz'u, Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile birlikte evinde gaziyi ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Şehit yakınları ve gazileri çok önemsiyoruz. Onlar bu vatan için savaşıp, canlarını verdiler. Vücutlarının bir parçalarını kaybedip, gazi oldular. Onlara ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Fırsat buldukça ziyaret ediyoruz “dedi.

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