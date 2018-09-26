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AK Parti Lapseki İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı tarafından danışma meclisi toplantısı TEDES binasında yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı tarafından danışma meclisi toplantısı TEDES binasında yapıldı.


AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından danışma meclisi toplantısı TEDES binasında yapıldı. İlçe Başkanı Halil Özer önderliğinde gerçekleşen toplantıya Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belde Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Başkan Yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Erhan Taşkıran, İl Genel Meclis Üyeleri Tayfun Sevim ve Hasan Engin, AK Parti Umurbey Belde Başkanı Hakkı Korkmaz ve teşkilat mensupları yer aldı. Programda konuşma yapan belediye başkanları yapılan hizmetleri gündeme getirerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, hakkında yürütülen belediye başkanı adayı olacak söylentilerine cevap vererek, 2019 yerel seçimlerinde adaylık başvurusu yapmayacağını beyan etti.

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