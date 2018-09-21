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AK Parti Marmara Bölge Koordinatörlerinden Çanakkale teması

AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri Kütahya Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, Teşkilat Başkan Yardımcıları MKYK Üyeleri Yasemin Batur ve Yasine Saruç Çanakkale’ye gelerek, bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri Kütahya Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, Teşkilat Başkan Yardımcıları MKYK Üyeleri Yasemin Batur ve Yasine Saruç Çanakkale'ye gelerek, bir dizi temaslarda bulundu.


AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri Kütahya Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, Teşkilat Başkan Yardımcıları MKYK Üyeleri Yasemin Batur ve Yasine Saruç Çanakkale'de, İlçe Başkanları, Mahalle Başkanları ile görüşmelerde bulundu. Yaptıkları görüşmeler sonrası koordinatörler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve yönetimi ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Koordinatörler görüşmede, Genel Seçimlerde Çanakkale'de 1'inci olarak çıkan AK Parti teşkilatına yerel seçimlerde de güvenliklerini dile getirdiler.


Aynı zamanda koordinatörler, AK Parti Çanakkale Kadın Kollarının il ve ilçe yönetimlerinden duydukları dile getirdi.

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