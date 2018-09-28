AK Parti'den STK'lara ziyaret

Çanakkale'de, AK Parti Teşkilatı sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, Çanakkale Can Erenler Derneğine ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Mesut Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan AK Parti teşkilatı dernek yönetiminin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Başkan Demirtaş'dan bilgi aldı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ile son bulurken ziyaret anısına Dernek Başkanı Mesut Demirtaş tarafından AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na hediye takdim etti.