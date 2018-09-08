AK Parti’den Yeni Adli Yıl ziyaretleri

Gültekin Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile birlikte yeni adli yılda başarı dileklerinde bulunmak üzere bir dizi ziyarette gerçekleştirdi.

Gültekin Yıldız ve İl Başkan Yardımcıları Av. Namık Ergin, Av. Emre Üner Ongu, Saime Aydoğan ve Arzu Bendeş, yeni adli yılın açılışı münasebetiyle Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç ve Baro Başkanı Bülent Şarlan ve Baro Yönetim Kurulunu ziyaret ederek tüm hakim, savcı, avukat ve yargı çalışanlarına yeni adli yılda başarı dileklerinde bulundu.

Yapılan ziyaretlerde, “AK Parti olarak Çanakkale’mize böylesine standartları yüksek, personelinin daha rahat bir çalışma ortamına kavuştuğu, vatandaşın çok daha kaliteli hizmet aldığı bir Adliye Sarayını kazandırmış olmaktan memnuniyet duyduk” diyen Gültekin Yıldız, yeni hükümet sistemi ile sert kuvvetler ayrılığına geçildiğini artık yargının daha bağımsız ve daha güçlü olacağının altını çizdi.

Ayrıca Başkan Yıldız, Adalet Bakanlığının mahkemelerde 1 Eylül tarihi itibariyle uygulamaya koyduğu "Hedef Süre Uygulaması" ile savcılık soruşturmalarının ve davaların artık çok daha hızlı sonuçlandırılacağını, vatandaşlarımızın daha davayı açarken sonuçlanacağı tahmini tarihi bileceğini, gecikme olursa bunun nedenlerini yine e-devlet üzerinden şeffaf bir şekilde öğrenebileceği isabetli ve vatandaşın adalet hizmetlerinden memnuniyetini arttırmayı hedef alan bir sisteme geçildiğini ifade etti.