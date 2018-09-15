AK Partili kadınlar aşure dağıttı

AK Parti Çardak Belde Teşkilatı Kadın Kolları Üyeleri, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş'ın katkılarıyla Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

AK Parti Çardak Belde Teşkilatı Kadın Kolları Üyeleri, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş'ın katkılarıyla Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Belde halk pazarında gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Basri Ulaş, AK Parti Çardak Belde Kadın Kolları Başkanı Firdevs Şiner, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İrfan Kahya, Lapseki AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevda Kılıç ve kadın kolları üyeleri yer aldı. Kadın kolları üyeleri tarafından hazırlanan aşureleri halka ikram eden Başkan Ulaş, "Birlik ve beraberliğin simgesi olması adına, bütün güzelliklerin birlikte paylaşılması adına aşure dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.