AK Parti’li Numan Kurtulmuş Umurbey’de

Meclis çalışmalarından fırsat buldukça dinlenmek için Lapseki’deki yazlığını tercih eden TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Cuma namazını Umurbey’de kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra beraberindekilerle Umurbey Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphane Müdürü İsmail Atan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Umurbeyli öğrenci ve ailelerinin kütüphaneye gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş’a ziyareti esnasında programı dolayısıyla belde dışında bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’ın yerine Başkanvekili Süleyman Çelik eşlik etti.

Ziyaretinde Troya Yılına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde Çanakkale’nin tanıtımı ve turizm gelirlerine büyük katkı sağlayacak Troya Yılına ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Kurtulmuş, “Çanakkale ve Türkiye genelindeki Troya Yılı etkinliklerinin yanı sıra yurtdışındaki birçok fuarda Çanakkale’yi dünyaya tanıttık. Çanakkale bu çalışmaların meyvelerini ileriki yıllarda mutlaka toplayacaktır” diye konuştu.