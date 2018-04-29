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29 Nisan 2018 19:52

AK Parti’li Turan: "15 vekilin gitmesi, gelmesi, bunlar hiçbir siyasi görüşe, siyasi tarihe yakışmayan işler"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "15 vekilin gitmesi, gelmesi, bunlar hiçbir siyasi görüşe, siyasi tarihe yakışmayan işler.

AK Parti’li Turan:

29 Nisan 2018 19:52

Ben her zaman CHP’nin kendi seçmenlerinin bu işe el atmasını, Kılıçdaroğlu’nun bir proje ile geldiğini ve proje devamı için adım attığını, hep dile getirdim" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Basın mensupları tarafından CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesinin hatırlatması üzerine Turan, "CHP’yi 90 yıllık hatırası olan, Mustafa Kemal’in partisi olarak görüyoruz. Bu kadar pespaye hale gelmesi, tarihine, Mustafa Kemal’e, geçmişine haksızlık diye düşünüyorum. Bir parti bu kadar mı pespaye hale gelir, bu kadar mı yanlış işler yapar. 15 vekilin gitmesi, gelmesi, bunlar hiç bir siyasi görüşe, siyasi tarihe yakışmayan işler. Ben her zaman CHP’nin kendi seçmenlerinin bu işe el atmasını, Kılıçdaroğlu’nun bir proje ile geldiğini ve proje devamı için adım attığını, hep dile getirdim. Gelmesi neyse 15 vekilin gitmesi odur. Tabiri caizse milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekillerine ‘Mevsimlik İşçi’ muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunundaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün süre içerisinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içerisine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir. Bu kadar kullanışlı bir parti haline gelmek 90 yıllık CHP seven insanlara haksızlık. Bence CHP’liler kendi partilerine sahip çıksınlar" dedi.




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