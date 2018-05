AK Partili Turan: “AK Parti en çok bu boğaza, Çanakkale’ye yakışır”

AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayları Jülide İskenderoğlu, Furkan Sezer ve Fırat Akgün ile birlikte iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bugün İl Başkanlığımız bir ilki gerçekleştirdi. Gördüğünüz 10 ayrı bloktan oluşan Hamidiye tabyaları Sultan Abdülhamit’in bize mirası. Onun döneminde boğaz güvenliği için yapılmış, 9 ayrı tabyanın top atma yerinin olduğu, 10 ayrı bloğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bitmesine çok az zaman kaldı. Restorasyonu bitti iki kısım halinde yapıldı, Çanakkale’mize çok güzel bir etkinlik alanı, tarihi hatırayla beraber kazandırılmış olacak inşallah. Bugün 500 yataklı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin açılışını yaptık. Her dönemim kendisine göre zorluğu vardır, kolaylığı vardır. AK Parti’nin kendi çıtasını kendisi aşma iddiası otuzlarla, kırıklarla iktidar olma zamanı geride kaldı. 50 artı 1 istiyoruz iddiası Türkiye’yi de Çanakkale’yi de çok farklı bir kulvara çekti. 50 artı 1 olmak isteyen hangi parti olursa olsun ki şuan görüyorsunuz, çok farklı partiler bir araya gelmeye başladı. Ruhu çok farklı olan partiler bir raya gelmeye başladı. Çünkü elliyi almak sadece bir bölgenin partisi olmak, bir yerden oy almak mümkün değil. Herkes daha çok çalışmak daha çok görüşmek zorunda. Zaman zaman değişik dedikodular duyuyoruz. Oy düşer, oy artar. Ben söylediğimin arkasındayım. Çanakkale’de AK Parti bu dönem birinci olmazsa, biz bu işi bırakalım arkadaşlar. Çanakkale’de tartışmasız AK Parti 1’inci parti olacak. Bundan başka iddiamız, daha öte duamız olmaz. Çünkü Çanakkale’ye en çok AK Parti yakışır. AK Parti en çok bu boğaza, Çanakkale’ye yakışır. Elimiz çok kuvvetli yanlış yapan yan bakan sağdan say beş kişi soldan say on kişi. Bizim kendi kendimize yanlış yapma lüksümüz yok artık. Bunları kapatacağız. İşimizi yapacağız, yolumuza bakacağız. Bizim artık Çanakkale’de AK Parti’nin 1’inci parti olur mu olmaz mı, kıl payı kaçırır mı kaçırmaz mı? iddiaları geride kalması lazım. Fark olması gerekiyor. CHP ile aramızda 300- 600 değil binlerce fark olması lazım. Sizin CHP dediğiniz ne yaptı bu memlekete? Bakın Çanakkale’ye bakın birde Lapseki, Ezine, Çan, Yenice ve Bayramiç’e bakın AK Parti’nin değdiği yer değişmeye başladı. Sahilimiz aynı, yollarımız aynı. Çanakkale’nin modern hali var mı? Hiç hal konuşuluyor mu? 4 yıldan berri bitmeyen bir meyve halimiz var. Ufak bir örnek olarak söylüyorum. Mezbaha bile düzgün değil. Neden en altını söylüyorum ufacık konular bile bitmedi Çanakkale’de. Biz ne yaptık köprüsünden tüneline kadar, OSB’sinden hastanesine kadar her bir ihtiyacımızı masaya yatırdık, büyük işler yaptık hamd olsun. Öyle batının Hakkari’si yatırım almaz ifadeleri çok geride kaldı. O yüzden diyorum ki elimiz çok güçlü. Çanakkale’de bu millet hizmete oy verecektir. Bu işler lafla olmaz. Ancak yapacağız, edeceğiz. Çanakkale’yi gördük. Eğer lafla olsaydı ormanların kralı aslan değil papağan olurdu. Kim iş yapıyor kim laf yapıyor herkes gördü. Bütün ilçelerimiz ayağa kalkmaya başladı ama istiyoruz ki bu dönem daha güçlü olalım. Türkiye’nin kaybedecek zamanı yok” dedi.