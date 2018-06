AK Partili Turan Ayvacık’ta

Ayvacık ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, iftarını Ayvacık halkıyla birlikte yaptı. Turan iftar öncesi Ayvacık Belediyesinin yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açılış töreninde yaptığı konuşmada gençlerin önemine dikkat çekti. Turan, “Ayvacık her türlü yatırımları hak eden her türlü imar faaliyetlerini hak eden özel bir ilçemiz hastanemizle altyapımızla ayağa kaldırmak istiyoruz. Etrafınıza baktığınızda nelerin değiştiği nelerin dönüştüğümü beraber görüyoruz. Fakat iki konu çok önemli. Ayvacık artık sadece kendi içine kapanan sadece kendi bölgesinde değil bir dünya şehri olsun istiyoruz. Çanakkale’nin markasının yanı sıra bir ekstra marka değeri katsın istiyoruz. O yüzden başkanımız öncülüğünde Büyükhusun bölgesinde temelini attığımız devasal bir liman projemiz var. Bakınız her hangi gibi bir limandan bahsetmiyoruz. O liman kruvazör gemilerinin yanaşa bileceği özel bir liman Çanakkale’mizde yok yanaşamıyor. Küçükkuyu’da yok yanaşamıyor. Kruvazör dediğimiz gemileri bu limana yanaşabilecek inşallah. Çünkü burada Troya’sı var. Burada Assos’su var. Buranın sahili, peyniri, zeytini olan değerli yerler. O yüzden gemiler geçerken buraya uğrayabilsin. Turistini birkaç gün bırakıp tekrar yola devam etmesini istiyoruz. Bunu yaparken tabi ki Küçükkuyu Midilli gümrük kapısını açtık. Tabi ki Lapseki’de yat limanına başladık. Tabiki Geliboluda feribot limanımızın temelini attık. Bizler bu bölgenin ayağa kalmasını istiyoruz. Küçükkuyu tünellerimizi biliyorsunuz değil mi? ? Orası bittiğinde keyifli bir şekilde duble yollarla beraber dağın altından 5 dakikada Küçükkuyu’dayız. Burası farklı bir alan haline gelecek. Köylerimizin büyük oranda taş sorunları çözüldü. Sadece bu sene içerisinde Ayvacık’mıza iki ilk okul bir lise olmak üzere 2019’da 5 tane okulumuz eğitime başlayacak. Eğer hükümetimiz devletimiz milletimiz bize devam edin derse istikrarın büyümenin devam etmesine bağlı olarak yeni dönemde inşallah limanımız gibi okullarımız gibi Ayvacık’mızın hükümet binasını yapmak istiyoruz. Bununla ilgili süreçler başlayacak bunu takip edeceğiz. Korubaşı köyümüzün, Kösedere köyümüzün sağlıkla ilgili yatırımlarını biliyorsunuz, onları bitirdik. Kulfat göletiyle ilgili planlamalarımız tamamlandı. Proje aşamasındayız, ona devam edeceğiz. Ayvacık- Kısacık göletimiz projemiz oldu yüzde 50 yapımı devam ediyor. Bunu da bitireceğiz inşallah. Onun dışında bölgemiz için çok önemli olan Ayvacık Çam köy göleti bitti. Su tutumu başladı. Maliyeti 7 milyona yakın fakat bunları yaparken hiç gençlerimizi ihmal etmedik. KOSGEB teşvikleri, genç yatırımcı hayvancılık gibi tüm alanlarda gençlerimizle ilgili özel düzenlemeler yaptık. Sadece havuz yapan yol yapan insanlar değiliz. Gencimiz adım atmak istesin mutlaka devletimizin yanında olması için imkanlar sunmaya çalıştık. Bunun dışında Ayvacık’mızın yeni dönemde atağa kalkması için başkanımızın öncülüğünde katı atık projesi yaptık. Bakın Çanakkale’nin çevreyle ilgili iddiasını en çok göğüsleyen parti AK Parti Biga, Çan , Yenice bölgesinde hepinizin takip ettiği katı atık tesisimizin sonuna geldik. Şimdi aynı şekilde Bozcaada Ayvacık merkez olmak üzere Bayramiç, Küçükkuyu bu bölgede yüzlerce köy ilçeler ve beldelerle beraber katı atık tesisinin temelini atıyoruz“ dedi.