AK Partili Turan, Biga İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı

Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları Biga İlçe Teşkilatının düzenlediği iftara katıldı.

Biga Belediyesi Köşklübağ Düğün Salonunda düzenlenen iftar yemeğinin ardından AK Parti Çanakkale birinci sıra milletvekili adayı Bülent Turan, AK Parti Çanakkale ikinci sıra milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale üçüncü sıra milletvekili adayı Furkan Sezer ve AK Parti Çanakkale dördüncü sıra adayı Fırat Akgün tanıtıldı.

Program AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin´in açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra konuşan Bülent Turan, “AK Partimizin Çanakkale’mize ve Biga’mıza kazandırdığı yatırımlar ortadadır. Yaptığımız hizmetler bölgemizde takdirle izlenmektedir. Yapımı sona eren Biga Devlet Hastanemiz bölgede emsali olmayan bir sağlık tesisi olmuştur. Yaptığımız yollar ile Çanakkale - Bandırma güzergahı daha hızlı ve daha güvenli hale gelmiştir. Biga İlçe Başkanlığımızı da çalışmalarından ötürü kutluyorum. Bu azimli çalışmalarını seçimden zaferle ayrılana kadar sürdüreceklerine inanıyorum. Çanakkale’ye yaptığımız hizmetler ortadadır. Bu halk yapılanları görüyor ve bize yeniden görev vereceğine ve partimizi birinci sıraya taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Programın ardından milletvekili adayları ve teşkilat üyeleri Biga’da mahalle gezisi yaptı.