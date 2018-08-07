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07 Ağustos 2018 17:27

AK Parti’li Turan: “Çanakkale ekonomisinin lokomotifi esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek boynumuzun borcu”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğini ziyaret etti.

AK Parti’li Turan: “Çanakkale ekonomisinin lokomotifi esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek boynumuzun borcu”

07 Ağustos 2018 17:27

Ziyarette konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Esnaf çocuğu olduğum için sorunlara uzak değilim. Çanakkale ekonomisinin lokomotifi esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek boynumuzun borcu” dedi.


Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ile birliğe bağlı odaların başkan ve yöneticilerini hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Çanakkale’nin emektar esnaf ve sanatkarlarının talep ve sorunlarını dinledi. Ortak istişarelerin yapıldığı ziyarette Turan, “Esnaf çocuğu olduğum için sorunlara uzak değilim. Çanakkale ekonomisinin lokomotifi esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek boynumuzun borcu. Bugün verimli bir toplantı geçirdik. Gerekli görüşmelerden çıkan notları çantamıza koyduk. Kent ekonomisinin yükselmesi ve esnafımızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.




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