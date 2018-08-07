Ziyarette konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Esnaf çocuğu olduğum için sorunlara uzak değilim. Çanakkale ekonomisinin lokomotifi esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek boynumuzun borcu” dedi.

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ile birliğe bağlı odaların başkan ve yöneticilerini hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Çanakkale’nin emektar esnaf ve sanatkarlarının talep ve sorunlarını dinledi. Ortak istişarelerin yapıldığı ziyarette Turan, “Esnaf çocuğu olduğum için sorunlara uzak değilim. Çanakkale ekonomisinin lokomotifi esnaflarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek boynumuzun borcu. Bugün verimli bir toplantı geçirdik. Gerekli görüşmelerden çıkan notları çantamıza koyduk. Kent ekonomisinin yükselmesi ve esnafımızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.