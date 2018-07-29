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29 Temmuz 2018 13:06

AK Partili Turan: “Çanakkale’mizin ekonomisine katkı sağlayacak”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Binlerce gencimiz tarafından beklenen bedelli askerlik Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

AK Partili Turan: “Çanakkale’mizin ekonomisine katkı sağlayacak”

29 Temmuz 2018 13:06

Düzenleme çerçevesinde 21 günlük eğitimin verileceği illerin başında Çanakkale’miz gelmektedir” dedi.


Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlikle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Başvuru sayısına göre celp dönemi planlaması yapılacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken 21 günlük eğitimin nerede alınacağı da belirlenmeye başlandı.


Bedelli askerlik hakkında açıklamalar yapan 21 günlük eğitimin 11 İl 13 Birlik’te yapılması planlanıyor. Askeri Birliklerin arasında Çanakkale’mizde bulunan 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bulunmaktadır. Çanakkale’mize eğitim için gelecek olanlar aynı zamanda esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacak. Askerlerimizin yakınları burada konaklayarak, gezerek hem turizmimize hem de ekonomimize destek olacak. Çanakkale’mizin peyniri, kirazı, şeftalisi, Bayramiç beyazı daha geniş kitleye ulaşacak” dedi.




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