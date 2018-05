Bülent Turan, Çanakkale’nin bütün değerleriyle son dönemin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Hem tarih, hem turizm anlamında kıymetli işler yapıldığını hatırlatan Turan, birçok yatırımın da başlama arifesinde olduğunu hatırlatarak, “Uluslararası standartlarda yapılan yatırım başımızın tacı” dedi.

Parti binasında AK Parti Kadın Kollarının düzenlediği toplantıya katılan Bülent Turan, bugüne kadar Çanakkale’de güzel işler yapıldığını, yeni dönemde bunların da üstüne çıkmak için gayret göstereceklerini söyledi. Çanakkale’ye çok sayıda yatırım yapıldığını anımsatan Turan, “Elimiz çok kuvvetli. Ben üç yıldır vekilim. Deyin ki bana ‘vaktimiz bol’, ben sabaha kadar anlatırım, köy köy, kasaba kasaba ne yaptığımızı. Elimiz çok dolu. Bakın etrafınıza hastaneler, okullar, kamu binaları, hükümet binaları, adliyeler, yollar, tüneller, köprüler. Büyük işler yaptık. Tarımla, hayvancılıkla, deniz turizmiyle ilgili ihracatımız artıyor bölgede. Ciddi anlamda imkânlarımız oldu. Eğer becerebilirsek, kısa süre içerisinde hep beraber Küçükkuyu’dan Midilli’ye geçeceğiz. Troia 2018 çok büyük değer bizim için. Assos’a şimdi yeni dönemde başlıyoruz. Yakında Ayvacık Limanının temelini atacağız. Limanla beraber kruvaziyet gemilerin yanaşması için büyük bir liman olacak. O gemi oraya gelirse, 5 bin kişi gelecek. Troia, Assos, Kaz Dağlarına ciddi turist gelecek. Lapseki, Gelibolu’de 1915 Köprümüz. Eceabat’ta Şehitliğimiz, Biga’da sanayimiz. Her alanda ciddi işlerimiz var. Köylerimizde göletlerimiz var. Kapalı sisteme geçiyoruz. Kapalı sistem dediğimiz o kadar ciddi bir iş ki değer bir ise beşe çıkıyor. Sulu tarımla susuz tarım çok farklı şeyler. O yüzden bütün imkânlarımızı zorlayarak kapalı sisteme, sulu sisteme geçmeye çalışıyoruz. Bizim şehrimizin yarısı köy ve orman. Hem şehrimizi bu konuda abat edeceğiz. Hem de köyümüzü bu konuda abat edeceğiz. Bizler köylerimizin hatırını bilen insanlarız” dedi.

’Onların derdi çevre değil’

Kimseyi kırmadan, dökmeden, yaptıkları işleri anlatacaklarını da söyleyen Turan, “Zaten milletimiz bizi 15 yıldan beri tanıdı. Öyle iddia edildiği gibi kimin içmesine, giyimine, tarzına karıştık? Hizmet etmek istiyoruz. Bu ülkenin her türlü rengine saygı duyuyoruz. Bu ülkenin her türlü değeri başımızın tacı diyoruz. Bununla ilgili bir problemimiz var mı? Ama birileri bize ‘çevreci değil’ diyor, birileri bize ‘şuna karışır’ diyor, ‘buna karışır’ diyor. Hangi CHP’li belediye çevrenin hakkını vermiş ki? Hangisi bir iş yapmış? Kaz Dağlarına gezi yapıyorlar. Kaz Dağları bizim Kaz Dağlarımız, bizim değerimiz. Oraya biz zarar verir miyiz? İftiraları bol. Maden çıkıyormuş, orman bölünüyormuş. Hayır arkadaş. Uluslararası standartlarda yapılan yatırım başımızın tacı. Ama ötesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu söyleyeyim baştan. ‘Altın var çıkmasın.’ Çıksın kardeşim. Neden çıkmasın? Bu ekonomiye değer değil mi? Bize değer değil mi? Uluslararası standartlarda hukuka uygun, ÇED raporuna uygun, ne varsa baş tacı. Yatırımını yapsınlar. Öyle yalanla, yanlışla, otobüslerle siyasi gösterilerle, kaz dağlarına taşı. ‘Bak, kesiyorlar!’ Nereyi kesiyoruz? Bugün Milli Parklar Genel Müdürümüz Ayazmadaydı. Ayazmayı nasıl daha çok koruya biliriz, nasıl daha çok güzelleştire biliriz, nasıl daha çok büyütebiliriz bunun için çalışıyoruz. Troia bizim yerimiz. Orayı büyütüyoruz. Her taraf bizim. Köprüye başladık 8 tane büyük tarım alanını sit alanı yaptık. Oraya beton dökülmesin diye, asla çivi çakılmasın diye. Biz çevreyi düşünmez miyiz? Yeri gelmişken söyleyeyim, Biga hattında ki o malum santraller bir kavga sebebiydi. 40’dan fazla başvuru var diyorlardı. Dernek kurmuşlar, belediye afiş asıyordu falan. Açıklama yaptım. ‘Bundan sonra oraya bir tek santral yapılmayacak’ dedik. Tek teşekkür duydunuz mu? Tek ‘iyi yaptılar’ dediğini duydunuz mu? Bir tane örnek yok. Demek ki çevre falan değil dertleri. Siyasal argümanlarına kendilerince örnek sağlamak. Yok kardeşim bu halk biliyor, görüyor. Kim çalışıyor, kim iftira atıyor, kim hizmet üretiyor, kim laf üretiyor halk bunu biliyor. Biz yanlış yapmazsak göreceksiniz, Türkiye’de de Çanakkale’de de çok büyük bir oy oranıyla beraber bunlar muazzam bir ders vereceğiz” diye konuştu.

AK Partinin sadece kendisiyle rakip olduğunu da söyleyen Turan, “Biliyorsunuz, eskiden oy oranları başka partilerle kıyaslanırdı. Hayır, Ak Parti kendisiyle yarışacak. Biz bir önceki seçimde ki oyumuzu aşar mıyız? Aşmaz mıyız? Ona bakacağız. Hizmetimizde, siyasetimizde, oy oranımızda tek rakibimiz var; o da biziz. Ben samimi söylüyorum, 16 yıllık devlet başkanlığı, eskiden belediye başkanlığı, il başkanlığı yapan Tayyip Erdoğan ile şuan malum yarış yapan diğer adayların, kıyası bile haksızlık. Muharrem İnce’nin devlet tecrübesi ile onun iş yapma tarzıyla, Cumhurbaşkanımızla kıyası, inanın haksızlık. Bizim iyi bir rakibimiz yok, bizim rakibimiz biziz. Biz bizimle yarışacağız. Cumhurbaşkanımız da eski yaptıklarından daha iyisini yapmaya başlayacak. Bizler daha çok üretmeye başlayacağız. Elimizin bu kadar güçlü olduğu dönem olmadı şimdiye kadar. ‘Öyle mi olur, böyle mi olur?’ yok böyle bir şey. Cumhur ittifakı o kadar güçlü ki, hem yatırımlarla, hem siyaset argümanlarıyla o kadar güçlü ki. Bence oyumuzu arttıracak olan bizim tarzımız ve tavrımız. Biz yanlış yapmazsak çok rahatız. Halkımız bizi biliyor. Ama biz yanlış yaparız, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe yapar, o zaman bu dedikodular, hatalar bizi aşağı çeker. Ama biz bu kadar iş yapmaya rağmen, bu kadar güçlü siyasete rağmen, bu kadar siyasi argümanların gücüne rağmen oy alamazsak, o da bizim ayıbımız olur. Çanakkale Türkiye’de ki Ak Parti ortalamasını yakalama durumunda. Biz bunda iddialıyız. Şehitliğe 300 bin kişi gelirken 3 milyon kişi geliyor. Eceabat’a yüzde 20 oy yakışmaz. Hata bizde, eğer hatamız olmasa, o hizmetlerin karşılığı bu olmaması lazım. Troya’ya başlıyoruz. Şuan 200-300 bin kişi geliyor yıllık, oraya bir milyon kişi gelse, Bayramiç Mehmet Akif Ersoy evi ile buraya turist akımı başlıyor, Ezine OSB’si var her tarafta işimiz var” dedi.