AK Parti’li Turan: “Çok kıymetliyse CHP’ye başkan yapsaydınız”

Bülent Turan, “CHP bunu başına geçirmeyecek başkan yapmayacak ama bu millet Türkiye’nin başına geçirecek. Hadi oradan canım. Olur mu öyle şey? Çok kıymetliyse CHP’ye başkan yapsaydınız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Yenice’de Camlı Kahve Meydanı’nda gerçekleşen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Yenice ilçe Başkanı Mehmet Güngör, İl genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Muharrem İnce’yi başkan yapmak için aday yapmadıklarını belirten eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “İddialı söylüyorum. Ey CHP’li arkadaşlarım. Anlatın CHP’lilere. Eğer Muharrem İnce çok kıymetliyse çok iyi bir adamsa çok iyi bir liderse neden 3 ay önce CHP Kongresinde CHP’de bunu başkan yapmadılar. Madem çok iyi madem iyi bir lider, neden bunu 3 ay önce CHP Kongresinde, Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olduğunda başkan yapmadınız? CHP bunu başına geçirmeyecek başkan yapmayacak ama bu millet Türkiye’nin başına geçirecek. Hadi oradan canım. Olur mu öyle şey? Çok kıymetliyse CHP’ye başkan yapsaydınız. Çok kıymetliyse CHP’ye genel başkan yapsaydınız. Sen CHP’ye başkan yapmayacaksın Yenice’nin köylüsü saf kandırırız onu ülkeye başkan yaparız. Yok kardeşim. Bu millet artık neyin ne olduğunu gördü” diye konuştu.