AK Partili Turan: “Ekonominin tek verisi dolar değildir, döviz değildir”

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde partililerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Krizin tek göstergesi dolar değildir. Ekonominin tek verisi dolar değildir, döviz değildir. Üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız, dövize bakacaksınız” dedi.

Bayramiç Öğretmenevinde ilçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ve partililerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “2008 yılında o zaman ki Başbakanımız ‘teğet geçti' dediğinde krizin her kez dalga geçti ama kaptan sağlamdı, ekip sağlamdı o krizde Yunanistan battı Bulgaristan sıkıntıya girdi. Buna rağmen Türkiye'den teğet geçti. Hangi yatırım durdu? Hangi üretim durdu? Her türlü yatırıma devam ettik. Krizin tek göstergesi dolar değildir. Ekonominin tek verisi dolar değildir, döviz değildir. Üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız, dövize bakacaksınız. Birçok değerle beraber ekonomik veriler tartılır, bizim dövizden kaynaklı sorunumuz var mı? Var ama size bir şey sorayım. Dövizden kaynaklı bu sorun 3 ay önce neden yoktu? Ney yeni oldu da, yeni olan ne vardı da döviz bu kadar arttı? Deyin ki, ‘bana şuradan borç aldınız', deyin ki, ‘bana şu yatırımı durdurdunuz.' O yüzden, var mı bu sorunun cevabı? Türkiye borçluymuş, bir borç oranımız gelişmiş ülkelerden çok daha iyi bunu bir kenara bırakıyorum ama borçluysak dünde borçluyduk, bugün ne oldu. Cari açık fazlaymış, arkadaş dünde fazlaydı eğer bu bir kriter se ki her sene kapanıyor bu açığımız, yeni bir şey yok. Ama artık Türkiye'nin egemenliğini kabul etmek istemeyen uşak gibi görmek isteyen insanlara Türkiye hak ettiği cevabı veriyor. Uşak gibi görünen Türkiye çok geride kaldı artık. Bu sorun göreceksiniz bölgesel ittifakları daha da teşvik edecek. Hani bir laf var ya ‘kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış.' Bu kriz göreceksiniz, Türkiye'nin üretimini ekonomisini, ihracatını tekrar ayağa kaldıracak, tabiri caizse bu kötü komşu bizi mal sahibi yapacak. Bunu da aşacağız. Ben aranızdayım her gün. Sıkıntıları not ediyoruz, kabul. Her şey harika demiyorum. Ama aşılmayacak bir sorun yok. Hep beraber büyüdük. Muhtarın maaşı mı vardı? Emeklimizin ikramiyesi mi vardı? İşçimizin maaşı, memurumuzun maaşı böyle miydi? Önceden tüm doktorlarımız özel hastane isterdi. Öğretmenler özel okul isterdi. Şimdi tam tersi. Kamu isteniyor, devlet isteniyor. Herkes beraber büyüdü, kimsenin bu konuda tartışması yok. Hastaneye ulaşma imkanı, eğitime ulaşma imkanı, hepsinin arttı. Çanakkale'mizin bakın hastanelerine, yollarına, hepsi yoluna girdi” dedi.