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27 Temmuz 2018 18:04

AK Parti’li Turan: “Eski Türkiye yok artık”

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Türkiye dünden çok daha güçlü, çok daha büyük.

AK Parti’li Turan: “Eski Türkiye yok artık”

27 Temmuz 2018 18:04

Ama göreceksiniz yarın daha güçlü olacak. Şimdi dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye’ye racon kesmeye çalışıyor" dedi.


Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçene bağlı Çardak beldesinde ziyaretlerde bulundu. Çardak meydanındaki esnafı ziyaret eden Turan, imkan buldukça Çanakkale’ye geldiklerini ve burada olmayı bir görev bildiklerini söyledi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Turan, “Türkiye dünden çok daha güçlü, çok daha büyük. Ama göreceksiniz yarın daha güçlü olacak. Şimdi dünyanın kabadayısı olduğunu bazı ülkeler zaman zaman Türkiye’ye racon kesmeye çalışıyor. Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi Twitter’dan Türkiye’ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu. Türkiye bir hukuk devletidir, mahkemenin kararı baş tacıdır. Türk halkı adında karar veren Türkiye’nin yargıcıdır. Kararı verir, biz de o karara saygı duyarız. Öyle Twitter’dan, oradan buradan ayar verme dönemi eskiden vardı. Şimdi başkanlık sistemi var, şimdi güçlü bir başkan var, güçlü Meclis var. Bu halkın egemenliğini ve talebini baş tacı eden bir lider var. O yüzden yok Amerika twett attı, yok bilmem kim şunu yaptı; bunlar geride kaldı” dedi.




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