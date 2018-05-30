AK Partili Turan Ezine’de

Bülent Turan, Ezine ziyaretleri kapsamında bir dizi açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Ezine’ye kazandırılan yatırımları yakından inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ilçenin düğün salonu inşaatının temelini attı. Temel atma programına yürüyerek geçen Turan, Ezineli vatandaşlarla yakından ilgilendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan düğün salonu temel atma programında yaptığı konuşmada Ezine’nin yatırımlarına dikkat çekti. Turan, “Türkiye’nin gıda da markası burası olacak, Ezine’nin etiketi varsa peynirin de, sütünde, zeytinin, elmasında armudunda diyecekler ki, ‘Bu niye pahalı’ diyecekler ki, ‘Buranın tüm standartları tarımın ön gördüğüne uygundur’ diyecek. Biga’nın Çan’ın Lapseki’nin üreticisi buraya gelmeye başlayacak. Köyden kentte değil kentte köye tekrar göç başlayacak. Bir daha diyorum, sadece 150 hektar olan Gıda OSB’si bir partiye seçim kazandırır. O yüzden ben söyledim eğer bu seçimlerde bu kardeşinizin partisi birinci olmazsa ben bir daha Çanakkale’den aday olmayacağım. Çünkü biz birinci olmak istiyoruz. Biz iş yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Bir yanlışımız olmadı ki bir kastımız olmadı ki eksiğimiz olur paramız yetmemiştir, bütçeyi planlayamamışızdır ama hangi vatandaşımızın hangi başka partili vatandaşlarımızın, hangi başka partili ilçe belediyemizin talebine hayır dedik ki kim ne dediyse imkanımız oranında gücümüz oranında omuz vermeye çalıştık. Sen CHP’lisin sen AK Partilisin demedik kimin ne talebi varsa hakkaniyeti uygunsa destek olmaya çalıştık. Ezine’nin altı üstüne geldi. Gıda OSB’si Troia 2018 yılıyla, köprümüz öyle tünellerimiz öyle çok güzel işler yapıldı. Geyikli barajımız malum kapalı sistemlerimiz malum her konuda ciddi işlerimiz var. Kaldı ki bu dönemde çok daha güçlüyüz bakınız Fırat kardeşimiz Ezine’mizin ilçe başkanıydı. Daha eski yıllarda buradan kimse olmamış Fırat kardeşimiz Ezine, Ayvacık, Bayramiç havzasında sizi temsilen köylerde beraber çalışıyoruz. Hastanemiz şuan kullanılıyor. Güzel bir hastane oldu Ezine’mize. Onun dışında aile sağlığı merkezine başlıyoruz. 112 istasyonu yerimiz var onu hayata geçireceğiz. Bu sene bir okulumuzun inşaatı devam ediyor ama 2018’in ekiminde başlayan iki ilkokul iki ortaokul olmak üzere dört inşaatımız daha olacak. Ezine’nin nüfusuna oranla düşünün aynı anda dört okula başlıyoruz. Önceden bir okul yapılır 5 ay konuşulurdu. Artık biz yapılan işlerin temelini atmaya açılışını yapmaya inanın yetişemiyoruz” dedi.