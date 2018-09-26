AK Parti'li Turan: Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz”

Bülent Turan, “Cumhur İttifakı'ndaki bir partimiz afla ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Hele ki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz” dedi.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışı törenle yapıldı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti'li Belediye ve ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunduğu af teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, "Cumhur İttifakı'ndaki bir partimiz afla ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Hele ki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" şeklinde konuştu.

Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hakkında bilgilendirmede bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Gençlerimiz hem yüzebilsin, hem spor yapsın, hem de sosyalleşsin. Bu tesislerin Umurbey'imize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kesilen açılış kurdelesiyle Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi.