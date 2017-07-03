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03 Temmuz 2017 17:07

AK Partili Turan, Lapseki su arıtma tesisini gezdi

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaklaşık bir yıl önce Lapseki Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan içme suyu arıtma tesisini gezdi.

AK Partili Turan, Lapseki su arıtma tesisini gezdi

03 Temmuz 2017 17:07


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte içme suyu arıtma tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Tesis hakkında açıklama yapan Turan, "Lapseki Belediyemizin 13 Milyon TL gibi önemli bir rakamla hayata geçirdiği arıtma suyu tesisini ziyaret ettik. Öncelikle ben emeği geçen başta Sayın Başkan olmak üzere tüm ekibini kutluyorum. Bölgemizde örnek bir tesisi hayata geçirmiş olduk. Bayram dere barajında suyun teknik anlamda tüm alt yapısı hazırlanıp çalışmaları yapılarak şehrimizi kazandırılmış olması bizim için gurur verici. Hayata geçirilen proje hem Lapseki İlçemize hem de Çardak Beldemize katkı sağlayacaktır. Artık suyu korkmadan çekinmeden rahatlıkla kullanmış olacağız. Su basıncının arttığı evlerimizden temiz suyun akacağı bir döneme giriyoruz. Belki 50-60 yıllık su borularının değiştiği bir döneme giriyoruz. İçme suyu arıtma tesisinin İlçemiz ve Beldemiz için hayırlı olsun” dedi.


Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise; " Uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışmaların artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bayram dere barajından toplam 22 kilometrelik ishale hattı, yeni su depoları ve bakımı yapılarak yenilenmiş eski su depoları ve arıtma tesisimiz ayrıca da değişen ilçe şebeke borularıyla birlikte artık ilçemize temiz suyu vermeye başladık. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.




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