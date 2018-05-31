AK Partili Turan Lapseki’de

Bülent Turan memleketi Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde fiilen hizmet veren Lapseki Devlet Hastanesinin resmi açılış törenine katıldı.

Lapseki’nin şehir girişinde yer alan yeni devlet hastanesinin bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreninde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sağlıkta gerçekleştirdikleri yatırımlardan bahsederek, “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu milletin hayat standartlarını düzeltmek için gece gündüz çalışacağız. Değerli Lapsekililer ben buralıyım. Bizim ilçemiz 10 bin nüfuslu bir yer küçük bir ilçe küçük bir ilçe olmasına rağmen bu gördüğünüz binada ameliyathane var artık. Hastaneyi geçtim. Önceden bizim hastamız Bursa’ya giderdi, İzmir’e giderdi en ufak bir ameliyat için bile ufak bir tedavi için çevre illere giderdik. Ama şimdi hem Çanakkale merkezimizin 500 yataklı büyük hastanesi ki Bursa, İzmir’in neredeyse hemen hemen bütün imkanı var. Lapseki’mizde 10 bin nüfuslu bir yer sağlık ocağı yeter bilirdi. Hayır hastane olsun dendi en iyi yerde olsun dendi. Hastane oldu yetmez doğumhane olsun dendi bu gördüğümüz hastane 32 yatak olmakla beraber altyapısıyla bütün doktorlarımızın, hemşirelerimizin rahat rahat görevlerini yapacağı hale geldi. Ben bir daha söylüyorum 7 bin metre kare alanında ki bu güzel mekanın 7 poliklinikle 1 doğum eviyle 1 ameliyathanesiyle bu şehre hizmet etmesi en büyük gururumuz” dedi.