2017 yılı Kasım ayında hizmete giren Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin resmi açılışı yapıldı. Hastane bahçesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bugün Çanakkalemizin gururu olan bir yatırımı 150 milyon lirayı aşan bir bedelle, çevreye örnek bir tesisin açılışı için buradayız. Değişik ifadelerle hastanelerin, sağlık yatırımlarının övülmesi, anlatılması mümkün olabilir. Allah kimseyi düşürmesin ama düştüğümüz zaman doktorun, hemşirenin kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Gerçi şakayla karışık şu manzaraya baktığımızda insanın hasta olası gelecek. Çanakkalemizin her tarafına baktığımızda her alanda muazzam bir gelişim görüyoruz. Sağlık alanında bu tarz bir tesisin açılması halinde, 150 milyonluk bir tesisin açılması halinde belki bir beş sene siyasi iktidar iş yapmasa onun reklamıyla, onun havasıyla tabiri caizse yürüdü. Ama şimdi biz tarih vermeye çekinir hale geldik. Bugün burayı açıyoruz, birkaç gün sonra Biga var, Lapseki, Yenice bitti. Ayvacık ve Ezine bitti. Şimdi Çan Hastanesine başlıyoruz. Her ilçemizin en iyi şekilde sağlık ulaşımına kavuşması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu hastanemizin çevremize örnek bir tesis olduğunu ifade ettim. Şimdiye kadar birçok zaman etraftaki illerimize giderdi hastalarımız. Ama şimdi duyuyoruz onlar bize gelmeye başlayacaklar. Ne Türkiye eski Türkiye ne Çanakkale eski Çanakkale. Üçlü sayılardaki ambulanslarımız şuan 36’ları buldu. Çok az sayıda ilçede hastane vardı, şuan her ilçede var. Geçen gün bir siyasi partinin adayının televizyonda mitingini izliyorum, ‘ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim’ diyor. Şaşırdık, güldük 2008’den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz. Daha ötesi sigortalılar için primsiz sigorta genel müdürlüğümüz var bizim. Sadece bu iş için genel müdürlüğümüz var bizim. Tabii ki 18 yaş üstüyse şatları, durumu planlanacaktır ama 18 altıysa zaten ücretsiz. 2002 yılında sağlığın toplam bütçeden karşılığı sadece yüzde 11’di. Şuan yüzde 17’lere geçti. Bunun rakamsal karşılığı şu demek; o yıllarda sağlığın yıl içerisinde bütçeden aldığı para 13 milyarken, bu sene 2018 yılı içerisinde sağlık ana başlığı 127 milyar. Kıyası mümkün değil. Bunun dışında özel hastanelere ulaşım imkanı artmış olması, önleyici tedbirlerin alınmış olması, kadın doğum ölümünün çok azalmış olması, bebek ölümünün çok azalmış olması, saatlerce konuşsak olur, sağlıkla ilgili gururum çok” dedi.