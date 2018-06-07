AK Partili Turan sanayi esnafıyla iftarda buluştu

Bülent Turan, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi esnafı tarafından sanayi sitesi içerisinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi esnafı tarafından sanayi sitesi içerisinde iftar yemeği düzenlendi. Programa Bülent Turan, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kahraman, yönetim kurulu üyeleri ve sanayi esnafı ile yaklaşık 750 kişi katıldı.

Akşam ezanının okunmasıyla açılan orucun ardından dua edildi. Duaların ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “ Hazreti Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde ‘En kötü sofra zenginlerin çağrılıp da fakirlerin unutulduğu sofra’ der. Bugün aranızda dolaşırken gördük zengini, fakiri, büyüğümüz, küçüğümüz, kadınımız, erkeğimiz aynı çorbaya kaşık sallamanın onurunu yaşıyoruz. Dün Hakkari, Van tarafındaydık. Bugün buradayız. Bir derdimiz var. İstiyoruz ki, ülkemizin her tarafında bu sofralar olsun. Ülkemizin her tarafında bu sofralar olsun. Bu beraberliği yaşasın. Çanakkale’mizin kalkınmasına, ülkemizin kalkınmasına hep beraber öncülük yapalım. Çanakkale’miz değişiyor görüyorsunuz. Sırada bu küçük sanayi sitemizin Çanakkale’nin yeni standartlarına uygun taşınma süreci var. İnşallah başkanımızın öncülüğünde tüm, siyasiler omuz vereceğiz yerel dinamiklerin, esnafımızın hakkını vermesi kaydıyla yeni süreçte inşallah değişen, dönüşen Çanakkale’ye, Türkiye’ye örnek projeye adım atacak inşallah. Yeni yerde okulu, camisi, havuzu, güneş enerjisiyle Türkiye’ye örnek bir proje olmasını istiyoruz. Sadece küçük ve dar olan bir yer değil, bir vizyon projesinin hayata geçmesini istiyoruz. O yüzden diyoruz ki Allah ülkemizin beraberliğini bozmasın, milletimizin duasını bozmasın” dedi.