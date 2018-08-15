AK Partili Turan: “Türkiye batarsa okyanuslar karışır”

Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil” dedi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde AK Parti’nin 17’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Çan İlçe Başkanlığının düzenlediği toplantıda ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı ambargoyu değerlendiren

Bülent Turan, “Dünya üzerinde tek borçlu Türkiye’ymiş gibi hareket edenlerin herhalde dünyadan haberleri yok. Küresel kamu borç stokları toplam küresel gelirin yüzde 80’lerine tekabül ediyor. Yani borçlanmak şu an küresel ekonominin en önde gelen unsurlarından bir tanesi. Bugün ABD’de kamu borç stoku yaklaşık 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22 trilyon dolar seviyelerinde seyrediyor. ABD’de kamu borç stokunun GSYH’ya oranı yüzde 108’lerde. Türkiye’nin kamu borç stokunun GSYH oranı 2017 sonu itibariyle Hazine Bakanlığı verilerimize göre yüzde 28,2’dir. Türkiye’nin bu oranlamada birçok AB üyesi ülkelerinden dahi iyi durumda olduğu görülecektir. Türkiye geçen yıl toplamda yaklaşık 47 buçuk milyar dolar cari açık vermişti. Cari açık 2017 sonu itibariyle Amerika’da ise yaklaşık 522 milyar dolardı. Türkiye’nin cari işlemler açığı aylık baz da değerlendirilirse haziran ayında açıklanan rakamlar bir önceki yıla göre 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolara gerilemiştir. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Dünya yeni bir ekonomik düzenin başlangıcına şahitlik ediyor. Türkiye bunların üstesinden gelecektir. Milletimizin bizlere vermiş olduğu destek ve gösterdiği güven ile ekonomik olarak yaşadığımız durumun en kısa sürede çözüleceğinden şüphemiz yok. Şunu unutmamak lazım, Türkiye batarsa okyanuslar karışır” dedi.