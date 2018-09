AK Parti'li Turan ve İskenderoğlu KADEM'i ziyaret etti

Ziyarette KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulundu. Dernek faaliyetleri hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Jülide İskenderoğlu'na bilgi veren KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş, ziyaretleri dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş ve ekibini başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KADEM Çanakkale İl Temsilciliğinin geç açılmasına rağmen kısa sürede çok önemli işler başardığını vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise aynı zamanda bir KADEM üyesi olduğunu belirterek, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş ve ekibinin topluma örnek teşkil eden çalışmalarını büyük bir gururla takip ettiklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ben öncelikle başkan ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle güzel bir binada fiziki şartların gayet iyi olduğu bir mekanda çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Toplumun zaman zaman hırpalandığı, zaman zaman dışlandığı, zaman zaman hepimizi üzen hadiselere konu olduğu kadın meselesi son dönemde pozitif olarak gündemimizde yer aldığı için KADEM'in bu konuda büyük önderi olduğu için gurur duydum açıkçası. Çünkü eskisi gibi değil partilerle kadın sayısı, ticarette kadın sayısı çok büyük bir ilme kazanmış durumda. Ortalama söylüyorum. Çanakkale'mizde 20 bin civarında esnafımız var bunun 4 binden fazlası kadın. Kadın girişimci çok kıymetli bir değer bizim için biz istiyoruz ki sayı daha da artsın bu sayı daha da artsın iddiası olarak bir çok konuda teşvikler, krediler de olsun kadın girişimcilere ekstra imkanlar verildi. Özellikle ana yasa değişikliğindeki referandumda kadına pozitif ayrımcılık anayasanın bir amir hükmüne geldi. Her kurumun, her bürokratın, her siyasetçinin yapması gereken bir özel görev haline geldi. Eşitlik tende öte kadına ayrımcı olmak anayasa görevi Türkiye'de o yüzden bu gün bir aradayız. Bir grup başkanvekili olarak söylüyorum mecliste en çok kadın vekil, kadın üye AK Parti'de var tabi daha da fazla olmasını istiyoruz. Zamanla kadın vekil sayısının artacak kanaatindeyim bir tanesinde biliyorsunuz şehrimizin vekili” dedi.