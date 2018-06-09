Ayvacık’ın Yukarı köyüne ziyaret gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TOKİ’nin yapımını üstlendiği evlerde incelemelerde bulundu. Biten konutların içerisini gezen Turan daha sonra da açıklamalarda bulundu. Turan, “Ayvacık maalesef çok sayıda depremin olduğu hepimizi üzen bir süreç yaşadı. En büyük tesellimiz hiçbir can kaybı olmaması hamdolsun zaman zaman sarsıntıların devam ettiğini görüyoruz. O zaman buraya geldiğimizde sözümüz olmuştu. Köylerimize hak ettiklerinin daha ötesinde bir köyü bir siteyi armağan edelim demiştik. Bununla ilgili vaatlerimiz olmuştu. Allah’a hamdolsun bitme aşamasına gelen konutlarımızı gezme imkanı bulduk. İç dizaynıyla dış yapısıyla bahçeleriyle bölgeye örnek bir site haline geldi. Site demeyelim bir köy haline geldi. Artık depremde hasar gören köylülerimiz çok daha emin ortamda güvenli bir ortamda hayatlarına devam edecekler. 1 buçuk ay içerisinde buranın teslimatı yapılacak. Gördüğünüz gibi bitmiş durumda artık. Fakat asıl müjdemiz şu Temmuz ayı içerisinde yeni 340 tane binanın sunumu yapılacak. Köylülerimiz hangilerini tercih edecek soracaklar. Yetkililer bu karardan sonra ihalesi başlayacak. Şuan teslim edilen 200 konut yeni dönemde 340 tane yeni binamızın inşaatına başlayacağız” dedi.