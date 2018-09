AK Parti'li Turan'dan T2 tüneline inceleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yapımı süren T2 tünelinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin ve partililerle yapımı tamamlanmak üzere olan, Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, Kilye koyunda bulunan T2 tünelinin de inceleme yaparak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Şu an Eceabat -Gelibolu yolumuzdaki tünellerin olduğu noktadayız. Burada 5 bin 500 metre uzunluğunda 6 ayrı tünelin olduğu inşaattayız. Bu altı tünelin bir tanesi nerdeyse bitti ve az önce araçlarımızla içerisinden geçerek diğer taraftan çıkma imkanı bulduk. Keyifli ve onurlu bir iş memleketimizin kalkınması, şehitliğimizin ayağa kalkması, tarımın daha çok yükselmesi için ulaşım olmazsa olmazlarımızdan her bölgemizde iyi ulaşım için yoğun gayret saf ediyoruz. Köprümüz, yollarımız, tünellerimiz aynen devam ediyor. Bu günde Eceabat tünellerini yerinde görmek istedik. Karayolları müdürü, kaymakam, belediye başkanlarıyla beraber ziyaret ettik. Eksiklerimiz var mı yok mu onları konuştuk. Ankara'dan yapacaklarımız var mı onları değerlendirdik. Biz bölgedeki yatırımların iddia edilen dalgalanmaya rağmen aynen devam etmesini istiyoruz. Takibin gecikmemesini istiyoruz. Şu an Çanakkale ki yatırımlarımızda hiç duran bir yatırım yok. Aynen takvime uyarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bu memlekete ne kadar hizmet edersek edelim bu memlekete olan borcumuzu ödemiş olmayız. Şehitlerimizin, gazilerimizin en yoğun olduğu topraklardayız. Onlara olan borcumuzu ödemiş olmayız ”dedi.