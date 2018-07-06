AK Parti’li vekiller mazbatalarını aldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Bugün Cumhurbaşkanımız, ‘terörle arasına mesafe koyamayan partilere destek veren ana muhalefet’ dedi. Hemen beş dakika sonra Muharrem İnce Twitter’dan açıklama yaptı, dedi ki; ‘ispat et’. Çanakkale adliyesinden haykırıyorum. İspatı şu; Çanakkale’de Demirtaş’ın 6 bin aldığı oy ile HDP’nin aldığı 15 bin oyun gerekçesi gizli ittifaklar. Batman, Siirt, Mardin, Hakkari, Şırnak tüm doğuda HDP düştü. Ama Beşiktaş’ta, Kadıköy’de, Bakırköy’de oyları arttı” dedi.

AK Parti’den Çanakkale’den Meclis’e giren milletvekilleri, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ile Milletvekili Jülide İskenderoğlu Çanakkale Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav ve komisyon üyelerinden aldı.

Törenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Adliye Sarayı bahçesinde partililerin tebriklerini kabul etti.

Partililere hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Süreci beraber yaşadık. İthal dediler, döner dediler, ikinci çıkmaz dediler, dediler de dediler. Ama yola çıkarken bir şey söyledik. Biz öldüğümüzde mezarımızın olacağı topraklar buralar. Buraya hizmet etmekten şeref duyuyoruz, son güne kadar tüm Çanakkale’ye hizmet etmek en büyük gururumuz dedik. Aynı heyecanla bugün de devam ediyoruz. Bugünlere kolay gelmedik. 1950’lerde Çanakkale’de yüzde 62 alan Demokrat Parti Türkiye’de bir beyaz devrim yaptı. 10 yıl iktidarda kaldı. Ancak, 27 Mayıs’ın başbakan asan katilleri, maalesef Çanakkale’nin de Türkiye’nin de iradesine ipotek koyarak, milli egemenliği yok ederek, darbe sonrası bir hayat başlattı. Çanakkale vekilimiz olan Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Polatkan ve Başbakan Menderes’i çok büyük oy almalarına rağmen astılar. Ancak, Çanakkale vefalıdır. İlk demokratik oylama seçim olduğundan tekrar Demokrat Parti’ye yüzde 55 gibi büyük bir oy vererek, bir anlamda asılan Başbakanına olan vefa borcunu ödemiş oldu. Çanakkale farklı bir yer. Çanakkale, şehitlerin emaneti olan bir yer. Milli başkentimiz, Cumhuriyetimizin önsözü, milli şuurun şahlandığı yer. O yüzden Çanakkale, her dönem demokrasinin yanında, hizmetin yanında, milli menfaatleri gözetenlerin yanında oldu. Aynı şekilde bu seçimde de gördük ki Çanakkale, kendine düşen görevi yapmış oldu. 27 Mayıs örneğinden sonra şunu gururla söyleyeyim ki; 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğunda ilk meydana çıkan illerin başında Çanakkale geldi. Genci yaşlısı, herkes meydanlardaydı. Çanakkale başka bir yer. O yüzden bu dönem kampanyaya başlarken, çok büyük bir iddiayla birinci olmazsak bırakırız dedik. Olduk mu, olduk. Hamdolsun, Allah bizi mahcup etmedi” dedi.

“Adı CHP, ruhu HDP olan bir parti var”

Seçmenin kararının baş tacı olduğunu belirten Turan, “Ancak şunu söyleyeceğim; ortak akıl diye bir şey var. Türkiye’nin bir numaralı partisi, AK Parti. Çanakkale’nin bir numaralı partisi açık ara AK Parti. Ancak onlarca ilçede birinci olurken, maalesef Çanakkale merkezde birinci olamadık. Çanakkale’de birinciyi, Türkiye’de birinciyiz. Çanakkale’de CHP’ye oy veren çok kıymetli hemşerilerime saygı duymakla beraber; ne olur aynaya bakın diyorum. Ne olur bir anlamda gittiğiniz yöne bakın diyorum. Nasıl oluyor da 10 ilçede birinciyiz, Çanakkale’de birinciyiz, Türkiye’de birinciyiz, Marmara’da birinciyiz, ama merkezde birinci değiliz? Bizim kusurumuz vardır, eyvallah. Teşkilatın kusuru vardır, eyvallah. Ama ters yola giren, bir anlamda fıkralara konu olan temel hikayesindeki gibi, aynaya bakın. Mezbaha yok, hal yok, temizlik yok, park yok, yok, yok, yok. Neden birinci bunlar arkadaş? Bunu sormak hakkımız bizim. Sitem etmiyorum, tespitte bulunuyorum. Lapseki’de yüzde 50, Biga’da yüzde 55, Çan’da öyle, Yenice, Ezine, Ayvacık öyle her yerde birinciyiz. Merkezde neden değiliz? Daha çok çalışacağız başka bir şey. Ama bir daha söylüyorum; merkezdeki arkadaşlarımız ne olur, ideolojik olarak bakmayın meseleye. Hizmet yok bunlarda. Atatürk’ün partisi değil bunlar demiştik, aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş’ın aldığı oy 6 bin Çanakkale’de. Ama CHP’nin omuz vermesiyle HDP’nin aldığı oy 15 bin. Bu oy nerden geldi? Bunlar CHP’li falan değil. Bugün Cumhurbaşkanımız, ‘terörle arasına mesafe koyamayan partilere destek veren ana muhalefet’ dedi. Hemen beş dakika sonra Muharrem İnce Twitter’dan açıklama yaptı, dedi ki; ‘ispat et’. Çanakkale adliyesinden haykırıyorum. İspatı şu; Demirtaş’ın 6 bin aldığı oy ile HDP’nin aldığı 15 bin oyun gerekçesi gizli ittifaklar. Batman, Siirt, Mardin, Hakkari, Şırnak tüm doğuda HDP düştü. Ama Beşiktaş’ta, Kadıköy’de, Bakırköy’de oyları arttı. Bunu biz bilmiyor muyuz. Daha ötesi, biz duymadık mı; ‘PYD, özgürlük hareketi için kurulan bir örgüttür’ demedi mi CHP’liler? ‘Afrin’de ne işiniz var?’ demedi mi CHP’liler? Aynı şekilde, ‘sınır komşumuz PYD olsun ne var bunda’ demediler mi? IŞİD ile en büyük mücadeleyi yapan hükümet, devlet olmasına rağmen demediler mi ‘ne işiniz var oralarda’ diye? HDP’nin vagonu haline gelen bir CHP var. Adı CHP, ruhu HDP olan bir parti var. CHP’lilerin buna sahip çıkması lazım. Bu CHP Mustafa Kemal’in CHP’si değil. Baykal’ın ki bile değil. Tüzük değişti, yönetim değişti, vekiller değişti. O yüzden bir daha söylüyorum; ey Çanakkale merkez, ey hemşerilerim bu oyları verirken ne olur ön yargısız, ideolojik takıntılardan uzak, hizmete, milli duruşa evet deyin. Biz MHP ile beraber bir ittifak kurduk. Seçim değil memleket dedik. Ne oldu? Seçim bittiği gün ittifakı bozanlar bir tarafa, 2023’e kadar beraberiz diyenler bir tarafa. Bu vesileyle MHP yönetimi başta olmak üzere, kendi partisini ve liderini satmayan tüm ülkücülere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.