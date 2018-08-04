Akıncı ailesinin mutlu günü

Bir otelde gerçekleşen sünnet düğününe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Alper Altınok, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir, STK Temsilcileri, aile yakınları ve davetliler katıldı.

Sünnet düğününde Hafize Akıncı ve Mehmet Ata Akıncı’nın birlikte harmandalı oynaması büyük beğeni topladı. Düğünde sahne alan müzik gruplarının şarkılarıyla davetliler unutulmaz bir gece yaşadı. Düğün Akıncı ailesinin davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.